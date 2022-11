Forlan sogna: “Uruguay pronto all’impresa Mondiale. Se passa il girone…”

Il parere dell'ex campione sul percorso della Nazionale in Qatar.

L'ex bomber ha parlato anche dell'edizione del Qatar senza porre limiti alla formazione di Suarez, Cavani e compagni: "Lo stesso discorso vale anche questa volta. Il girone è difficile ed equilibrato, ma la prima partita è stata positiva anche se non abbiamo vinto", ha detto Forlan. "Ci siamo andati vicini e abbiamo dimostrato di essere in buona condizione. Nelle prossime due gare dovremo dare il massimo sapendo che, se passeremo agli ottavi, poi inizierà un altro Mondiale. I nostri campioni meritano di chiudere in bellezza".