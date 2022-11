Francia-Australia, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo alle 20 italiane per il debutto nel Mondiale.

Redazione ITASportPress

Francia-Australia si gioca oggi, martedì 22 novembre 2022 alle ore 20 italiane. Si tratta dell'esordio per i campioni del Mondo in carica che, come noto, dovranno scendere in campo e affrontare questo torneo in Qatar senza molti top player. Tra tutti, il neo Pallone d'Oro Karim Benzema.

Francia-Australia, le ultime Il CT della Francia Deschamps, come detto, dovrà fare a meno di diversi calciatori. Spiccano, infatti, le assenze di Benzema, Pogba, Kanté, Kimpembe e Maignan ma anche altre defezioni come Nkunku. Ci sarà però Mbappé in avanti e con lui completeranno il pacchetto avanzato anche Griezmann e Giroud. Dal canto suo l'Australia proverà a giocare un'ottima gara e sorprendere affidandosi al tris Leckie, Hrustic e Mabil che agiranno alle spalle della punta Maclaren.

Probabili formazioni e dove vederla — Ma dove sarà possibile vedere la partita tra Francia-Australia? La gara sarà trasmessa in diretta TV su RaiUno e su Rai4k sul Digitale Terrestre. La tv pubblica ha acquistato l'esclusiva di tutte le gare dei Mondiali, che verranno trasmesse in chiaro e gratuitamente. Il racconto della gara, con fischio d'inizio alle 20 italiane, sarà di Stefano Bizzotto. Con lui ci sarà Lele Adani al quale sarà affidato i commento tecnico.

Per chi volesse serguire la sfida dei campioni del mondo in carica e i Socceroos gratuitamente anche in streaming, potrà farlo attraverso la piattaforma RaiPlay, sia da dispositivi mobile scaricando l'applicazione oppure tramite i motore di ricerca e il sito ufficiale.

Di seguito le probabili formazioni della sfida odierna:

FRANCIA (4-3-3): Lloris; Pavard, Varane, Upamecano, L. Hernandez; Tchouaméni, Fofana, Rabiot; Mbappé, Giroud, Griezmann. CT: Deschamps.

AUSTRALIA (4-2-3-1): Ryan; Atkinson, Rowles, Souttar, Behich; Irvine, Mooy; Leckie, Hrustic, Mabil; Maclaren. CT: Arnold.