Francia, Benzema salta il Mondiale. Deschamps: “Duro colpo ma mi fido della squadra”

Il commento del CT dopo il forfait del Pallone d'Oro 2022.

Redazione ITASportPress

Brutto colpo per la Francia a poche ore dal debutto nel Mondiale in Qatar 2022 contro l'Australia: Karim Benzema salterà la rassegna iridata a causa di uno strappo alla coscia rimediato in allenamento.

Già in condizioni fisiche precarie, il Pallone d'Oro 2022 era rientrato finalmente ad allenarsi con il gruppo e stava mettendo nel mirino le prime gare del torneo. Purtroppo, però, l'ennesimo problema che lo ha quindi obbligato a dire basta.

Una perdita tecnica decisamente importante per i campioni del Mondo in carica che lo stesso CT Didier Deschamps ha voluto commentare ai canali ufficiali della Federazione francese.

SQUADRA - "Sono estremamente triste per Karim, che aveva fatto di questo Mondiale il suo principale obiettivo", ha esordito il CT della Francia. "Nonostante questo brutto colpo per la Francia, ho piena fiducia nel mio gruppo. Faremo di tutto per affrontare la dura sfida che ci attende".

Grande fiducia e anche voglia di non buttarsi già per l'allenatore che ora è chiamato a sostituire Benzema. L'assenza dell'attaccante è un nuovo colpo per il tecnico dei campioni in carica che già ha dovuto rinunciare a causa di infortuni ai centrocampisti Paul Pogba e N'Golo Kantè, al portiere Mike Maignan, al difensore Presnel Kimpembe e anche all'attaccante Christopher Nkunku.