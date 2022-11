Francia-Danimarca, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo alle 17 per la seconda giornata del girone Mondiale.

Redazione ITASportPress

Francia-Danimarca si gioca oggi, sabato 26 novembre 2022 per la seconda giornata del girone del Mondiale in Qatar. Dopo la vittoria all'esordio, la formazione del CT Deschamps cerca il bis. Danesi che, dopo il pari al debutto, hanno bisogno di qualcosa in più per sperare nel passaggio del turno.

Francia-Danimarca, le ultime Dopo le già note assenze di tanti big, la Francia ha dovuto fare i conti anche con l'infortunio di Lucas Hernandez che ha concluso il suo Mondiale dopo il problema al ginocchio nel match d'esordio. Deschamps potrebbe fare qualche cambio ma non rinuncerà a Mbappé in attacco con Griezmann e Dembelé. Tutti e tre agiranno alle spalle di Giroud. Nella Danimarca potrebbero esserci Skov Olsen e Damsgaard alle spalle di Dolberg. In campo anche Eriksen in mezzo e Kjaer in difesa.

Probabili formazioni e dove vederla — La partita tra Francia e Danimarca, come detto, si svolgerà oggi, sabato 26 novembre 2022, alle ore 17.

La gara non andrà in onda su Rai 2, come spesso è accaduto in questi giorni per il match del pomeriggio ma sarà trasmessa da Rai 1. Commento di Alberto Rimedio e Di Gennaro.

Per la tanto attesa gara tra francesi e danesi, una delle sfide più importanti di questo avvio di Mondiale ci sarà la possibilità di seguirla anche in streaming. Infatti, chi volesse potrò seguire Francia-Danimarca anche in streaming tramite raiplay.it.

Di seguito le probabili formazioni della sfida:

Francia (4-2-3-1): Lloris; Pavard, Konate, Upamecano, Theo Hernandez; Tchouameni, Rabiot; Dembele, Griezmann, Mbappe; Giroud. Ct. Deschamps

Danimarca (3-4-2-1): Schmeichel; Christensen, Kjaer, Andersen; Kristensen, Hojbjerg, Eriksen, Maehle; Skov Olsen, Damsgaard; Dolberg. Ct. Hjulmand