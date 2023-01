Francia, Deschamps: “Contro l’Argentina 5 giocatori non pronti per questa sfida”

L'allenatore della Francia Didier Deschamps ha rivelato che alcuni dei giocatori della sua squadra non erano in condizione di giocare la finale della Coppa del Mondo 2022. “Abbiamo affrontato in finale un avversario di altissimo livello. Non siamo rimasti sorpresi da come hanno giocato i sudamericani. Nella formazione titolare della nostra squadra c'erano 4-5 giocatori che non pronti perchè fisicamente. Per alcuni questa finale è stata la prima e ha giocato a nostro sfavore l'emozione. Cinque giocatori sugli undici in campo dal 1' non hanno saputo svolgere il loro compito. Non erano all'altezza di una partita del genere ", ha spiegato Deschamps.