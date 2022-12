Francia, Deschamps: “Vogliamo il Mondiale anche se qualche francese tifa Messi”

Il CT transalpino verso la finalissima del Mondiale in Qatar.

Vigilia di Argentina-Francia, finale del Mondiale in Qatar 2022. Il CT Didier Deschamps è intervenuto in conferenza stampa per presentare la gara di domani: "Sono spesso solo, ma quando sono solo, di solito sono bravo. Gli argentini e Messi vogliono il titolo, anche in Francia qualcuno tifa per lui, ma noi non siamo d’accordo, il Mondiale vogliamo vincerlo noi. Abbiamo fatto di tutto per arrivare in finale, abbiamo l’obiettivo di un altro titolo", ha detto il tecnic.

Ancora sui tifosi argentini e sui calciatori dell'Albiceleste: "Sono un popolo appassionato e sono tifosi che creano una positiva atmosfera di festa. È una buona cosa che la finale abbia un ambiente simile. I nostri avversari non sono sulle tribune, dobbiamo concentrarci sul campo e abbiamo abbastanza qualità per riuscirci".

Sulle condizioni della sua squadra colpita da un virus: "Non voglio entrare nei dettagli. Prendiamo le migliori precauzioni, i medici lavorano bene, e penso che la caveremo. Non esageriamo la situazione. Se non si fosse creata questa situazione, ovviamente, sarebbe stato meglio, ma è così".

Sul suo futuro: "La nazionale è la miglior cosa che mi sia capitata nella carriera. Per me è una passione e il livello è molto alto. Sto bene, sono molto felice in questo ruolo, ma la cosa più importante è la squadra non sono io, focalizziamoci sulla partita. Da domani il mio obiettivo sarà la ricerca di un nuovo titolo".

Non poteva mancare una parentesi sulla presenza o meno di alcuni big tra cui Benzema: "State diffondendo tra i giornalisti stranieri la 'notizia' che Karim Benzema sarà qui con noi per la finale? Se non vi rispondessi direste che la questione mi irrita, allora dico che fare certe domande forse è una mancanza di rispetto. Ho perso anche Lucas Hernandez, e il mio gruppo qui è di 24 calciatori. Se poi ci sono giocatori, o grandi ex (il riferimento è a Zidane ndr) o infortunati che sono stati invitati, a me non interessa", le parole di Deschamps riprese dall'ANSA.