Francia, giallo Benzema: potrebbe non assistere alla finale per malumori con Deschamps

La Francia in finale al Mondiale in Qatar 2022 ma senza Karim Benzema . Non solo out dalla squadra che potrà scendere in campo ma anche da tutta la serata. Potrebbe essere questo lo scenario per la gara di domenica sera. Il motivo? I rapporti tesi tra attaccante e CT Deschamps .

Infatti, il CT non si è dimenticato che il bomber del Real Madrid non lo ha ringraziato dopo aver ricevuto il trofeo durante la premiazione e quell'episodio avrebbe messo altro pepe ad un rapporto non proprio felice. I due non si sono mai amati e adesso la presenza del 9 Blancos in finale non è certa. Pogba e Nkunku hanno già spiegato che hanno intenzione di andare al Lusail per sostenere i compagni, mentre Benzema ancora non si è pronunciato. Tra le altre cose, il centravanti sarebbe ancora nella lista della Francia e potrebbe addirittura essere campione del Mondo e ritirare la medaglia della vittoria ove decidesse di prensentarsi.