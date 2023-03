Francia, Kolo Muani e l’errore nella finale Mondiale: “Odio quel momento”

Ancora tanto giovane e con un futuro sicuramente luminoso davanti. Eppure, nella testa e nelle carriera di Kolo Muani , attaccante francese, c'è già un momento molto significativo che potrebbe restargli nella mente a lungo. Parliamo di quell'azione in finale al Mondiale in Qatar della sua Francia contro l' Argentina quando si fece ipnotizzare da Emiliano Martinez .

L'attaccante dei galletti ne ha parlato a L'Equipe ammettendo di soffrire per quel gol mancato: "Quell'istante avrebbe potuto cambiarmi la vita. Purtroppo quello che è accaduto è storia, è uno dei capricci della vita. Quando ho avuto modo di rivedere quell'azione mi sono reso conto di aver avuto a disposizione molte altre alternative per fare il gol, ma in campo tutto scorre molto velocemente e io oggi voglio solo guardare avanti".