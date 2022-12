Francia, Muani rivela la paura di Dembelé in Qatar: “Teme… i gatti”

La Francia ha superato il proprio girone del Mondiale in Qatar senza particolari patemi, al netto della sconfitta nella terza gara contro la Tunisia. Nonostante i tanti assenti, i transalpini sembrano aver preso molto seriamente la rassegna iridata senza alcun tipo timore. Almeno per quanto riguarda il calcio giocato...

Infatti, se si parla di questione extra campo, Randal Kolo Muani, attaccante della Nazionale, ha rivelato come ci sia qualcuno molto "spaventato" da qualcosa in Qatar. Il giocatore, come riportato da Reuters, ha parlato dal ritiro della formazione a proposito del suo collega Ousmane Dembelé e della sua paura... dei gatti.