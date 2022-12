Francia-Polonia, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo alle 16 per la sfida del Mondiale in Qatar.

Francia-Polonia si gioca oggi, domenica 4 dicembre 2022 alle ore 16 per la sfida degli ottavi di finale del Mondiale in Qatar. Il gioco inizia a farsi duro e i giganti francesci e quelli polacchi saranno chiamati ad una sfida davvero intensa.

Francia-Polonia, le ultime Grande attesa per il match odierno tra le due formazioni. La Francia parte con i favori del pronostico e il CT Deschamps si affiderà a Giroud come punta centrale. Alle sue spalle dovrebbero agire i vari Griezmann, Mbappé e Dembelé. Spazio in mezzo al campo allo juventino Rabiot e in difesa, sulla fascia mancina, al milanista Theo Hernandez.

La Polonia dovrebbe rispondere con Lewandowski di punta. Al suo fianco possibile l'impiego di Swiderski anche se non è escluso quello di Milik. Alle loro spalle Zielinski. In porta conferma per Szczesny tra i migliori di questo Mondiale in Qatar.

Probabili formazioni e dove vederla — La partita tra Francia-Polonia, come detto, andrà in scena oggi, domenica 4 dicembre 2023 alle ore 16. L'ottavo di finale tra le due squadre sarà trasmesso in diretta tv e streaming dalla Rai. Per vedere il match in tv, in chiaro e gratis ci si potrà sintonizzare sul canale di riferimento di Rai 1. Per la visione in streaming ci si potrà collegare direttamente alla piattaforma on-line di RaiPlay oppure scaricare l'app dedicata per i dispositivi mobili.

Di seguito le probabili formazioni del match:

FRANCIA (4-2-3-1): Lloris; Koundé, Varane, Upamecano, Theo Hernandez; Tchouameni, Rabiot; Dembélé, Griezmann, Mbappé; Giroud. Ct: Deschamps.

POLONIA (3-4-1-2): Szczesny; Glik, Kiwior, Bereszynski; Cash, Krychowiak, Bielik, Frankowski; Zielinski; Swiderski, Lewandowski. Ct: Michniewicz.