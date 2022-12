Francia, Rabiot non si nasconde: “Ora la finale”

La sua stagione è stata senza dubbio molto buona fin qui, tra club e Nazionale. Con la Juventus, Adrien Rabiot ha brillato in un momento di difficoltà dei bianconeri e con la Francia , anche al Mondiale, pare che il livello non sia certo diminuito. Anzi.

Tra i protagonisti del torneo in Qatar, il centrocampista francese è intervenuto ai microfoni della Rai dopo la vittoria per 2-1 ai danni dell'Inghilterra per commentare la sfida ma anche la semifinale che attende i suoi contro il Marocco.

Sul match contro gli inglesi, Rabiot ha detto: "E' stata una partita bella ma anche molto difficile. Abbiamo dato tutto in campo e siamo molto contenti per la vittoria: ora vogliamo andare in finale". Poi sulla gara contro i marocchini che hanno eliminato Spagna e Portogallo: "Da domani ci concentreremo sull'impegno col Marocco, siamo molto orgogliosi per quanto fatto fino ad ora".