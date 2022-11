Francia, sorpresa: Benzema potrebbe giocare in Qatar

Olivier Giroud non ha fatto rimpiangere Karim Benzema che qualche giorno fa ha comunicato il forfait per un problema muscolare ma le cose sono cambiate. L'attaccante del Real Madrid potrebbe tornare a giocare per la Francia ai Mondiali in Qatar. La notizia rimbalza dalla Spagna e trova conferma a Parigi. Come riporta sport.sky.it secondo quanto riportato da 'Onda Madrid', la lesione sarebbe già rientrata e il Pallone d'oro in carica sarebbe pronto per la ripresa degli allenamenti delle 'merengues', fissata per giovedì 1° dicembre. Il CT francese Didier Deschamps non aveva sostituito Benzema, che negli ultimi giorni si è concesso qualche giorno di vacanza con la fidanzata. L'attaccante lionese è a tutti gli effetti inserito nella lista dei convocati delle FIFA, tanto che in caso di vittoria del Mondiale, riceverà la medaglia celebrativa.