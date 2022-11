Galles-Inghilterra, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Squadre in campo alle 20 per il big match odierno al Mondiale.

Redazione ITASportPress

Terza e ultima giornata dei gironi del Mondiale al via oggi 29 novembre 2022. Spicca Galles-Inghilterra che vedrà le due squadre affrontarsi per passare agli ottavi.

Galles-Inghilterra, le ultime Dopo aver pareggiato all'esordio contro gli Stati Uniti e aver perso a sorpresa contro l'Iran, il Galles deve vincere per passare alla fase successiva. L'Inghilterra, dal canto suo, arriva da una vittoria e un pari e ha bisogno dei tre punti per garantirsi il primo posto. La formazione del CT Page si affiderà a Bale e a Ramsey, leader tecnici della squadra. Southgate, invece, potrebbe cambiare qualcosa visto che a gran voce è stato chiamato Foden, ancora non schierato come titolare nonostante sia uno dei migliori calciatori della squadra.

Probabili formazioni e dove vederla — Galles-Inghilterra si giocherà oggi, martedì 29 novembre 2022, alle ore 20 per la terza partita dei gironi del Mondiale in Qatar. Gli appassionati potranno vedere il match in diretta tv e in streaming.

Nel primo caso la gara potrà essere vista live in tv sulla Rai e precisamente su Rai Sport. Per quanto riguarda lo streaming sarà, invece, il sito raiplay.it a dare il match anche su dispositivi mobili come smartphone, pc e tablet.

Di seguito le probabili formazioni della gara odierna:

Galles (3-5-2): Ward; Roberts, Williams, Davies; Mepham, Ramsey, Ampadu, James, Rodon; Bale, Moore. All. Page

Inghilterra (4-2-3-1): Pickford; Walker, Sontes, Maguire, Shaw; Rice, Bellingham; Sterling, Mount, Saka; Kane. All. Southgate