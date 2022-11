Gary Neville pazzo di Thiago Silva: “Non so come faccia alla sua età. Al suo posto io…”

Il discorso di Neville parte dal principio e dallo stile di gioco del Brasile: "Ormai vediamo Pep Guardiola in Premier League che ha cambiato il volto del calcio negli ultimi dieci anni. Spesso chiediamo il 60%, il 70% di possesso dalle migliori squadre. Ogni allenatore lo vuole. Chiediamo calciatori incredibili, giocatori tecnicamente dotati in campo. Ma allo stesso tempo le squadre devono essere in grado di mantenere la porta inviolata".

"Ecco, loro (i brasiliani ndr) sono brillanti anche in difesa. Non so come Thiago Silva alla sua età stia ancora spingendo su quel campo e stia giocando in questo modo. Ripenso alla mia carriera, essere sempre davanti al tuo attaccante, provare a batterlo. Penso sia una delle cose più difficili che tu provare e fare. Lui lo sta ancora facendo in questo modo alla fine dei suoi "enta" (Thiago Silva ne ha 38) è incredibile".