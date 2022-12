Georgina Rodriguez difende il suo CR7: “Peccato non aver visto dall’inizio il migliore al mondo”

Una panchina che ha fatto e che farà discutere, quella di Cristiano Ronaldo contro la Svizzera nel match del Portogallo valido per gli ottavi di finale del Mondiale in Qatar. Ancora di più se sui social c'è chi, come la bella compagna del portoghese, Georgina Rodriguez , sottolinea alcuni aspetti delle fase pre match.

La compagna di CR7, infatti, su Instagram non ha mancato di far sentire la sua voce con tanto di immagini e video di quanto accaduto durante la fase degli inni nazionali. I giornalisti e fotografi, infatti, hanno quasi snobbato gli undici portoghesi che cantavano l'inno in campo e si sono concentrati unicamente su Cristiano Ronaldo in panchina.