Germania, Brandt verso la Spagna: “Siamo nella me**a”

Il centrocampista verso la gara decisiva contro la Spagna al Mondiale.

Redazione ITASportPress

Non fa giri di parole Julian Brandt, centrocampista della Germania, in conferenza stampa in vista della gara del Mondiale, la seconda del girone, contro la Spagna. Dopo il debutto choc contro il Giappone, con la formazione tedesca sconfitta, non ci sono altri risultati per la squadra di Flick.

Lo sa bene appunto il giocatore del Borussia Dortmund che ha detto partendo dal passato e dall'ultima sfida che aveva visto le Furie Rosse imporsi sui tedeschi per 6-0: "Non credo che quella partita abbia alcuna importanza. Siamo in una situazione diversa ora, siamo migliorati sotto molti aspetti da allora anche se si parla sempre di cosa non funziona".

Brandt ha poi aggiunto: "Non importa se siamo nella fase a gironi in un’altra competizione, non serve a nulla parlare di quello che è successo in passato. La verità è che ovviamente siamo in una situazione di merda, la Spagna arriva dopo una vittoria per 7-0 ma dobbiamo vederla come un’opportunità per ribaltare le cose domenica".

Insomma la carica e l'entusiasmo non mancano. Vedremo se la Germania riuscirà a rimediare al brutto k.o. della prima uscita.