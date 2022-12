Germania eliminata dal Mondiale, Kimmich: “Ho paura di cadere in un buco nero”

Parole amarissime del giocatore tedesco dopo l'eliminazione dal torneo in Qatar.

Redazione ITASportPress

Pesante eliminazione nelle scorse ore per la Germania, fatta fuori dal Mondiale in Qatar. Non è bastato vincere contro la Costa Rica per 4-2 ai tedeschi che si sono dovuti arrendere al Giappone, primo nel girone, e alla Spagna, seconda. Il tenore del fallimento della formazione del CT Flick è ben spiegato anche dallo sfogo ripreso dai principali media tedeschi di Joshua Kimmich.

"Per me, a livello personale, è la giornata peggiore della mia carriera", ha detto il calciatore del Bayern Monaco e della Germania dopo la sfida contro la Costa Rica. "Ho paura di cadere in un buco nero. Sono cose che ti fanno pensare, questi fallimenti si ripercuotono anche sulla mia persona".

Kimmich ha ripercorso anche le ultime prestazioni nei massimi tornei: "Quando sono arrivato in Nazionale, la Germania arrivava sempre in semifinale, poi tutto è cambiato. Abbiamo fatto un casino nel 2018, poi l'anno scorso abbiamo fallito anche agli Europei. Questi risultati non sono quelli per cui voglio lottare".