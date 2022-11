Germania, Flick: “Sarebbe da presuntuosi pensare di fare otto gol al Costa Rica”

"Ho tutti i giocatori in forma e in grado di scendere in campo. Sane adesso è in grado di giocare dall'inizio. Havertz con la Spagna non c'era perché raffreddato, non perché io non fossi contato della sua prestazione col Giappone. Fullkrug? Vedremo domani se giocherà- Domani la squadra dovrà fornire una prestazione top. Dobbiamo poter passare agli ottavi, non sento però nessuna pressione. Non la avvertivo neanche dopo il Giappone. Giochiamo per l'8-0? Sarebbe presuntuoso presumere di segnare otto gol. Dobbiamo riconoscere il giusto rispetto al Costa Rica, dopo aver preso sette gol con la Spagna hanno fatto vedere la loro abilità difensiva col Giappone. Andiamo a giocare la partita, vogliamo provare a chiarire subito le cose, anche se sappiamo che sarà difficile. Noi vogliamo giocare ad alta intensità, essere propositivi e tenere il possesso, costringendo gli avversari a commettere qualche errore. Questo significa che dobbiamo pressare forte, spesso. Vogliamo che il nostro calcio sia attraente, moderno e offensivo".