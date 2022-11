Germania-Giappone, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo alle 14 per il debutto al Mondiale in Qatar.

Redazione ITASportPress

Germania-Giappone si gioca oggi, mercoledì 23 novembre 2022 alle ore 14. Sarà il debutto al Mondiale in Qatar per le due formazioni con il CT tedesco Flick che dovrà fare a meno di qualche big per questa sfida.

Germania-Giappone, le ultime Germania e Giappone si affrontano oggi per la prima giornata del girone E dei Mondiali in Qatar 2022. Nello stesso girone anche Spagna e Costa Rica. Come detto, soprattutto nella formazione tedesca ci saranno diverse defezioni. Tra queste la recente di Leroy Sané che si è fatto male al ginocchio nell'ultimo allenamento. Spazio quindi a Hofmann, Musiala, Gnabry dietro ad Havertz ma attenzione anche a Thomas Muller che potrebbe entrare nell'undici titolare. Negli asiatici Minamino guiderà l'attacco.

Probabili formazioni e dove vederla — La partita tra Germania e Giappone è in programma oggi 23 novembre alle ore 14:00 allo stadio Khalifa International Stadium (Doha) e sarà trasmessa in chiaro e in esclusiva sia su TV sia in streaming dalla Rai.

Il match si potrà vedere liberamente sulla Rai, in chiaro e senza costi aggiuntivi. Il canale di riferimento sul Digitale Terrestre è Rai 2 e la cronaca verrà affidata a Stefano Bizzotto. Il commento tecnico sarà di Lele Adani.

Anche Germania-Giappone, come tutte le altre partite dei Mondiali in Qatar sarà trasmessa in streaming dalla Rai. Si potrà utilizzare l'app dedicata, utile per il collegamento da dispositivi mobili, mentre per il pc basterà anche collegarsi alla piattaforma di RaiPlay (utilizzabile anche attraverso una Smart TV collegata a internet).

Di seguito le probabili formazioni:

GERMANIA (4-2-3-1): Neuer; Kehrer, Süle, Rüdiger, Raum; Kimmich, Goretzka; Hofmann, Musiala, Gnabry; Havertz.

GIAPPONE (4-2-3-1): Gonda; Sakai, Tomiyasu, Yoshida, Nagatomo; Endo, Shibasaki; Kubo, Kamada, Doan; Minamino.