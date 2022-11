Germania, Gnabry su Muller: “Lui il più entusiasta, non smette di parlare del Mondiale”

Parla l'attaccante della Nazionale tedesca sul clima in squadra.

Redazione ITASportPress

La Germania farà il suo esordio nel Mondiale in Qatar contro il Giappone il prossimo 23 novembre. Dal ritiro della formazione tedesca arrivano le dichiarazioni di Serge Gnabry in conferenza stampa. L'attaccante ha parlato del suo momento ma anche del grande entusiasmo portato in gruppo da uno dei veterani, Thomas Muller.

"Sento la fiducia dal mister. Lo conosco da molto tempo, conosce me e le mie qualità. La mia posizione? Tutti sanno che preferisco giocare sotto l'attaccante. Giocare come attaccante è anche un'opzione per me. La nostra squadra gioca insieme da molto tempo, ma non ho idea di chi scenderà in campo contro il Giappone", le parole di Gnabry.

Poi sul compagno Muller: "È pieno di ambizione ed entusiasmo. Lo noti più spesso degli altri, perché parla sempre incessantemente del Mondiale. Thomas ha fatto di tutto per tornare in gran forma per questa competizione".

A livello di squadra: "Siamo riusciti a riposarci un po' perché non abbiamo partecipato all'amichevole con l'Oman. Spero che affronteremo la prima partita con freschezza ed energia".