Germania, Gundogan: “Abbiamo reso la vita troppo facile al Giappone”

"Glielo abbiamo reso troppo facile. Soprattutto il secondo gol, non so se sia mai stato segnato un gol più facile ai Mondiali, non dovrebbe succedere. Siamo qui ai Mondiali. Penso che abbiamo dominato la partita per la maggior parte del tempo. Neuer ci ha salvato una volta nel secondo tempo. Abbiamo avuto delle occasioni incredibili in attacco e non abbiamo segnato il secondo. Il modo in cui i gol sono stati subiti in otto minuti è stato fin troppo facile. C'è stata un po' di mancanza di convinzione con la palla, da dietro. Tenere la palla, muoversi, offrire. E nel secondo tempo ci siamo affidati troppo ai lanci lunghi e quelli corti che abbiamo giocato li abbiamo persi troppo facilmente. Sentivi che non tutti volevano davvero la palla. Abbiamo perso la palla troppo spesso e troppo facilmente".