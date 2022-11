Germania, la delusione di Flick: “Troppi errori individuali. Giappone concreto”

La Germania è andata k.o. nel match di esordio al Mondiale in Qatar. La Nazionale tedesca è andata in vantaggio grazie al rigore di Gundogan , ma poi ha subito la rimonta del Giappone . Al termine della partita, il commissario tecnico Hansi Flick , ha commentato la sconfitta della sua squadra. Queste le parole:

"Una partita brutalmente deludente. Avevamo molto possesso palla ed eravamo più che meritatamente in vantaggio, poi abbiamo avuto molte occasioni che non abbiamo sfruttato. Il Giappone ci ha chiaramente battuto in termini di concretezza ed è per questo che abbiamo ha segnato un gol più di noi. Certi errori individuali non devono più accadere, dobbiamo smetterla. Dobbiamo fare certe cose meglio e sicuramente le analizzeremo. Abbiamo comunque le qualità per battere la Spagna".