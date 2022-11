Germania, Muller predica calma: “Contro Costa Rica serve umiltà e un po’ di magia”

L'attaccante tedesco verso l'ultima sfida del girone in Qatar.

Spagna 4, Giappone e Costa Rica 3, Germania 1. Questa la situazione in classifica del Girone E del Mondiale in Qatar. Tutto ancora aperto con Thomas Muller, attaccante della formazione tedesca, che ai microfoni della DFB, la federazione calcistica del Paese, ha commentato cosa servirà per passare il turno e andare nelle fasi successive del torneo iridato.