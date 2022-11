Germania, Muller suona la carica: “Contro la Spagna sarà una finale”

Sconfitta inattesa della Germania al debutto al Mondiale in Qatar contro il Giappone. Tante le critiche anche in vista di quella che potrebbe essere una clamorosa elimazione dei tedeschi già alla fase a gironi. La formazione di Flick, infatti, dovrà fare risultato nella seconda sfida, contro la Spagna. Proprio per questo uno dei leader della formazione, Thomas Muller , ha voluto mandare un messaggio a tutti e lo ha fatto sui social questa mattina.

CARICA - "Ieri è stata dura da sopportare!! La nostra prova su entrambe le parti del campo - attacco e difesa - è stato un problema. Abbiamo iniziato bene la partita ma negli ultimi 20 minuti ci è sfuggita di mano. Ora dobbiamo affrontare la sfida contro la Spagna. È come una finale per noi. Dobbiamo crederci e migliorare fino a domenica. Tutto è ancora possibile".

Da notare come nei tag scelti dal tedesco al suo post social ci siano, in realtà, altre frasi dove spicca una sullo stato umorale della foto scelta per il contenuto: "Lo stato emotivo della foto non si addice al risultato ottenuto ma dovrà farlo domenica". Il riferimento è appunto alla gara contro le Furie Rosse di Luis Enrique.