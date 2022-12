Germania, paradosso Neuer: out dal Mondiale ma nessun portiere come lui

Sono ore sicuramente di tristezza e delusione in casa Germania dopo l'eliminazione dal Mondiale in Qatar dopo la sfida contro la Costa Rica. Non è basta la vittoria per superare il girone. I tedeschi hanno chiuso al terzo posto dietro Giappone e Spagna. A nulla è servito il record fatto registrare da Manuel Neuer che nonostante l'uscita prematura dal torneo può ora vantare un traguardo unico assoluto.