Germania, tegola Sané: niente esordio al Mondiale col Giappone

Out al debutto in Qatar, si teme anche per il resto del torneo.

Redazione ITASportPress

Potrebbe esserci l'ennesimo forfait di lusso al Mondiale in Qatar. Per il momento la certezza è che non prenderà parte alla gara d'esordio della sua Nazionale. Parliamo della Germana e di Leroy Sané, uno dei pezzi da novanta della formazione tedesca.

In queste ore sono arrivate brutte notizie per i tifosi della squadra del ct Hans-Dieter Flick. In vista della gara d'esordio contro il Giappone, in programma mercoledì 23 novembre alle 14:00, non ci sarà appunto l'attaccante Leroy Sané.

La federazione tedesca lo ha comunicato sui propri social che il giocatore ha subito un infortunio al ginocchio che gli impedirà di scendere in campo all'esordio: "Leroy Sané (problema al ginocchio) salta l'allenamento e salterà la partita contro il Giappone".

Molto probabile che, adesso, si facciano gli esami del caso per capire l'entità del problema. Non è da escludere, però, visto la parte del corpo interessata, che il guaio possa anche fargli saltare il resto del torneo.