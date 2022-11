Ghana, disavventura al Mondiale: allarme incendio nell’hotel e tanta paura

Altra situazione problematica per la Nazionale ghanese in Qatar.

Redazione ITASportPress

Il Mondiale 2022 per il Ghana non è ancora iniziato ma sono già tante le disavventura vissute dalla Nazionale. Dopo la "dimenticanza" delle maglie da gioco, restate nel Paese al momento della partenza per il Qatar, ecco una nuova disavventura. Questa volta, però, non da addebitare ai ghanesi.

Cosa è successo? L’Hotel dove alloggia la squadra africana, nelle scorse ore, è stato evacuato per un allarme incendio. L’arrivo dei vigili del fuoco ha, per fortuna, fatto capire che si sia trattato in realtà di il falso allarme. Dopo i controlli del caso, infatti, il Ghana e tutti gli altri addetti ai lavoro del posto sono potuti rientrare in albergo.

In una nota pubblicata dalla stessa Federazione, si legge infatti che le operazioni di verifica sono durate circa 45 minuti. Successivamente la squadra ha potuto fare rientro nell'edificio. Solo uno spavento. L'ennesima disavventura per il Ghana in questo Mondiale, per loro, ancora non iniziato.