Giappone-Croazia, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo alle 16 per la sfida degli ottavi del Mondiale.

Redazione ITASportPress

Giappone-Croazia si giocherà oggi, lunedì 5 dicembre 2022 alle ore 16 per gli ottavi di finale del Mondiale in Qatar. Grande attesa per questa sfida che vede senza dubbio gli asiatici tra le sorprese del torneo.

Giappone-Croazia, le ultime Dopo aver conquistato ben sei punti nel girone contro big del calibro di Spagna e Germania, il Giappone affronta gli ottavi di finale del Mondiale contro la Croazia ancora da sfavorita ma ad ogni modo ci sarà grande attenzione sulla sua prova. In campo Doan, Asano e Kamada per provare a dare fastidio ai croati. Dal canto loro, Modric e compagni dovranno provare a rispettare i favori del pronostico. Ci saranno i volti noti di Serie A (o ex) Perisic, Livaja, Kovacic e Brozovic per provare a trascinare la squadra ai quarti.

Probabili formazioni e dove vederla — La partita tra Giappone e Croazia si giocherà, come anticipato, oggi lunedì 5 dicembre 2022 alle ore 16 e sarà valida per gli ottavi di finale del Mondiale. Per vedere la gara ci saranno diverse opzioni in tv e in streaming.

Per gli appassionati che vorrano seguire il match in diretta tv lo potranno fare su Rai 1. Per chi preferisse lo streaming, anche su dispositivo mobile quale pc, smatphone e tablet basterà collegarsi a Rai Play e cliccare play all'evento.

Di seguito le probabili formazioni del match di oggi:

Giappone (4-3-3): Gonda; Yamane, Tomiyasu, Yoshida, Nagatomo; Tanaka, Endo, Morita; Doan, Asano, Kamada.

Croazia (4-3-3): Livakovic; Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa; Modric, Brozovic, Kovacic; Kramaric, Livaja, Perisic.