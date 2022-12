Giappone-Spagna, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo alle 20 per la terza sfida del girone Mondiale.

Giappone-Spagna si gioca oggi, giovedì 1 dicembre 2022 alle ore 20 per la terza gara del girone E del Mondiale in Qatar. Grande attesa per il match tra i "Samurai" e le Furie Rosse.

Raggruppamento davvero combattuto con ogni possibilità aperta. La Spagna guida a quota 4 punti, il Giappone segue a 3 come la Costa Rica, impegnata con la Germania (1). La formazione dove gioca l'ex Inter Nagatomo ha voglia di fare bene e provare l'impresa. In campo dovrebbero esserci Ito, Kamas e Kubo a sostegno di Maeda. Nelle Furie Rosse di Luis Enrique spazio a Morata dall'inizio con Ferran Torres e Dani Olmo.

Giappone-Spagna , gara valida per il terzo turno della fase a gironi dei Mondiali di Qatar 2022, è in programma alle ore 20 al Khalifa International Stadium di Al Rayyan di oggi, giovedì 1 dicembre 2022.

La sfida del torneo iridato sarà visibile in esclusiva in diretta in chiaro su Rai 1. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Rai Play.