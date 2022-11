Giroud, alleati speciali per battere Henry. Griezmann: “Tutti vogliamo che faccia il record”

Una serata speciale per la Francia ed in particolare per Olivier Giroud . Nella gara d'esordio al Mondiale contro l'Australia, i galletti vincono 4-1 e dicono grazie alle reti di Rabiot e Mbappé ma soprattutto alla doppietta del bomber del Milan.

ESORDIO- "Gioco più distante dalla porta? Non è un problema per me giocare più vicino al centro del campo in Nazionale. La cosa più importante è la squadra. Farò sempre ciò di cui la squadra ha bisogno. Penso che sia ancora meglio per me, perché leggo meglio la partita. Quando tutto funziona perfettamente, vinciamo. La vittoria sull'Australia? Dobbiamo continuare a lavorare. Questa è solo la prima partita, non dobbiamo pensare di essere grandi".