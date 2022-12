Grant Wahl, svelate le cause della morte del giornalista al Mondiale in Qatar

A renderlo noto è stata la moglie Celine Grounder in seguito ad un'autopsia realizzata a New York. La scomparsa del giornalista ha scosso il mondo dell'informazione non solo negli USA ma anche nel resto del mondo. In modo particolare si era temyuto che dietro alla sua morte si potesse essere nascondere qualcosa di più di una morte naturale: "Grant è morto per un'aunerisma aortico, la pressione al torace che ha sentito poco prima della sua morte potrebbe aver rappresentato i primi sintomi. La sua morte non è correlata al Covid o al vaccino. Non c'è niente dietro alla sua morte".