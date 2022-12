Griezmann uomo ovunque della Francia: per Drogba e Pogba diventa… ‘Griezmannkante’

L'attaccante ha giocato ancora in diverse zone del campo facendosi trovare presente in fase difensiva e offensiva.

Redazione ITASportPress

Dovrebbe essere un attaccante ma Antoine Griezmann, per la sua Francia, è pronto a fare davvero tutto. Lo si era già visto in passato assumere un ruolo più distante dalla porta: un mix tra trequartista a centrocampista e in questa edizione del Mondiale in Qatar 2022, tutto è diventato ancora più evidente.

Anche la semifinale contro il Marocco non è stata da meno per lui. Impegnato tra attacco, centrocampo e difesa, le Petit Diable è stato anche eletto migliore in campo. In aggiunta a questo, ecco arrivare gli elogi di due big del pallone: l'ex bomber Didier Drogba e il centrocampista Paul Pogba.

In un storia su Instagram il centrocampista della Juventus, assente al Mondiale per infortunio, ha voluto elogiare la grande prova del compagno di nazionale che, come detto. anche col Marocco ha giocato come "tuttocampista". Pogba ha così coniato un nuovo soprannome per il calciatore dell'Atletico Madrid unendo il suo cognome a quello di un altro assente illustre in casa Francia come N'Golo Kante. Griezmann è così diventato 'Griezmannkante'.

Un nomignolo che è piaciuto, evidentemente, anche a Drogba che alla BBC ha commentato: "Antoine Griezmann mi ha sorpreso con il suo stile in campo. Gioca in modo molto intelligente e la sua tecnica è davvero di alto livello. Sembra giochi più come Kante che come Griezmann!".