Il Galles si difende, l’Iran colpisce nel recupero due volte e vince 2-0

Il risultato della seconda partita delle due squadre al Mondiale in Qatar.

Si è chiusa sullo 0-2 la seconda gara del girone B del Mondiale in Qatar tra Galles e Iran . Nonostante la sfida sembrasse giungere al termine senza reti, ecco che nei minuti di recupero - ben 9 quelli assegnati - la squadra del CT Queiroz ha meritato di trovare ben due reti. A sbloccare il match è stato Cheshmi . E poi, a tempo ampiamente scaduto, anche il raddoppio targato Rezaian .

Il primo tempo aveva visto le due squadre affrontarsi con qualche timore senza particolari emozioni se non per un'occasione per parte.