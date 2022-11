Inghilterra, Bellingham e il gol al Mondiale: “Non ho dormito tutta la notte”

Jude Bellingham ancora non ci crede. Il centrocampista inglese del Borussia Dortmund, stellina nel club e ora protagonista anche con la sua Inghilterra , si è preso la scena nella gara d'esordio al Mondiale . Sua, infatti, la prima rete dei Tre Leoni nella gara contro l'Iran. Un gol che, per sua stessa ammissione, non lo ha fatto dormire per tutta la notte...

UN SOGNO - "Solo adesso sto tornando con i piedi per terra", ha esordito Bellingham . "Devo dire che non ho dormito tutta la notte, è stato difficile anche perché ho ricevuto tantissimi messaggi e ho cercato di rispondere a tutti". E ancora: "Ho segnato parecchi gol in questa stagione, in alcune partite piuttosto importanti, ma questo supera qualsiasi gol io abbia mai segnato. Quella sensazione di pensare: 'L'ho appena fatto davvero? Questo non può essere vero', è davvero una cosa unica. Non riesco a smettere di sorridere".

GOL - Analizzando l'azione della sua rete: "Sono entrato in area per tutta la partita, sia in attacco che in difesa. Penso di aver fatto bene. Nel caso del gol si trattava solo di seguire l'azione e la palla. Come ho visto il mio compagno largo ho guardato al centro e c'era spazio per inserirmi. È stato un colpo di testa piuttosto duro, probabilmente uno che non avevo mai fatto prima. Ci sono voluti 'circa cinque minuti' per vedere la palla entrare, ma non appena l'ho vista dentro... L'adrenalina era al massimo. Ho sempre sognato di essere qui (a giocare per l'Inghilterra ndr) ma non avrei mai pensato che sarebbe stato così presto. Mi è stata data l'opportunità di fare questo e sono davvero grato per tutto".