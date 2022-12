Inghilterra, caso Sterling. Southgate: “Non so se tornerà in Qatar”

L'Inghilterra ha avuto la meglio contro il Senegal e si è qualificata per i quarti di finale del Mondiale. Una sfida, quella contro la Francia, che potrebbe non vedere tra i protagonisti Sterling. L'attaccante, infatti, ha fatto ritorno a casa dove, nelle scorse ore, la sua famiglia è stata vittima di una rapina. A parlare di questa situazione è stato anche il CT Gareth Southgate che ha spiegato nel post match degli ottavi: "Sterling sta tornando in Inghilterra. Ha bisogno di tempo con la sua famiglia per affrontare questa situazione e non voglio metterlo sotto pressione. Tornerà? Non lo so. La priorità per lui in questo momento è stare con la sua famiglia".