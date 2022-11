Inghilterra e Stati Uniti pari a reti bianche

Inglesi in testa nel girone con 4 punti

La partita meno bella di questa prima fase dei Mondiali in Qatar è andata in scena questa sera. Inghilterra e Stati Uniti hanno pareggiato 0-0 giocando 90' un calcio scolastico e senza intensità. Inevitabile il pareggio senza gol. Entrambe le squadra guadagnano un punto a testa nella rincorsa verso la qualificazione che si deciderà in Inghilterra-Galles e Stati Uniti-Iran.