Inghilterra-Francia, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo alle 20 per i quarti di finale del Mondiale in Qatar.

Redazione ITASportPress

Inghilterra-Francia si gioca oggi, sabato 10 dicembre 2022, alle ore 20 per i quarti di finale del Mondiale in Qatar. Sfida dal sapore davvero speciale tra due delle potenze più forti di questo torneo.

Inghilterra-Francia, le ultime La formazione inglese arriva dal successo agli ottavi contro il Senegal mentre i francesi dal trionfo contro la Polonia. Per la gara odierna dei quarti di finale, l'Inghilterra del CT Southgate dovrebbe affidarsi a Kane come centravanti con Saka e Foden ai lati. Bellingham guiderà il centrocampo insieme a Rice e Henderson. Spazio in difesa ancora a Maguire. Nella Francia toccherà a Giroud prendersi il ruolo di punta. Alle sue spalle agiranno Mbappé, Dembelé e Griezmann.

Probabili formazioni e dove vederla — La partita tra Inghilterra e Francia, valida per i quarti di finale del Mondiale in Qatar, andrà in scena oggi, sabato 10 dicembre alle 20. La sfida potrà essere vista dagli appassionati in tv e in streaming.

Per tutti i tifosi che hanno desiderio di guardare la gara in tv potranno farlo grazie alla Rai e precisamente su Rai 1. Per quanto riguarda chi vuole godersi lo spettacolo del match tra i Tre Leoni e i Galletti in streaming lo potrà fare con Rai Play disponibile anche per dispositivi mobili quali smartphone, tablet e pc.

Di seguito le probabili formazioni della gara:

INGHILTERRA (4-3-3): Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Rice, Henderson, Bellingham; Saka, Kane, Foden. CT. Southgate.

FRANCIA (4-2-3-1): Lloris; Koundé, Varane, Upamecano, Theo Hernandez; Tchouameni, Rabiot; Dembélé, Griezmann, Mbappé; Giroud. CT. Deschamps.