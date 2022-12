Inghilterra fuori dal Mondiale, Southgate: “Futuro? Serve del tempo per riflettere”

Inghilterra fuori dal Mondiale dopo la sconfitta ai quarti di finale contro la Francia. Termina Qatar 2022 per i Tre Leoni di Gareth Southgate . Proprio il CT ha parlato ai microfoni di ITV dopo l'eliminazione confidando di dover riflettere sul da farsi in chiave futura.

GARA - "La prestazione è stata all'altezza delle aspettative, ma le partite si decidono con i gol. Ho appena detto ai miei giocatori che non potevano dare di più, è stata una sfida molto equilibrata e decisa da piccoli episodi", ha spiegato Southgate. "Sono orgoglioso del percorso fatto nel torneo: si vince e si perde come squadra, abbiamo subito due reti e sprecato alcune occasioni. Kane? E' un giocatore incredibile e molto affidabile, senza i suoi gol non saremmo mai arrivati qui. Nei momenti importanti, ci siamo fatti trovare quasi sempre al posto giusto: siamo venuti qui in Qatar per provare a vincere il torneo e credevamo di potercela fare, abbiamo una squadra che avrebbe potuto conquistare il Mondiale".