Inghilterra, Kane non segna ma è da record: come Beckham nel 2002

Ancora a secco di gol, ma in termini di assist, il bomber inglese è da record.

Sei gol all'esordio contro l'Iran, nessuna contro gli USA e ben tre al Galles nell'ultima sfida del girone. Parliamo dell' Inghilterra che si è qualificata per la fase successiva del Mondiale. Un solo dato stupisce relativamente alle reti segnate: non è presente tra i marcatori il centravanti Harry Kane .

Una particolarità pensando alle doti del bomber del Tottenham che, comunque, nonostante sia a secco di marcature, vanta un record importante in termini di assist .

Infatti, come riportato da Opta, sebbene nel tabellino gol segnati Kane sia a quota zero, la parte dedicata agli assist segna tre. Si tratta di un dato da record visto che l'ultimo giocatore inglese ad aver ottenuto tale numero di passaggi vincenti per i compagni ad un Mondiale era stato David Beckham, nel lontano 2002.