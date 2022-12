Inghilterra, Rice avvisa tutti: “Siamo sottovalutati. Gli altri ora possono temerci”

"Le altre nazionali possono iniziare a temerci ora", ha detto l'inglese con grande grinta ed entusiamo come sottolineato da Goal. "Siamo una grande squadra, ma non ci viene dato il merito di ciò che facciamo. Quando squadre come l'Argentina o l'Olanda vincono facilmente la loro partita viene detto che sono forti mentre noi siamo sottovalutati".

Staremo a vedere adesso come si comporterà la squadra del CT Southgate nel quarto di finale dove, molto probabilmente, non ci sarà Sterling, costretto a tornare in terra inglese dopo che la sua famiglia ha subito una rapina. Un problema in più da risolvere per il mister che si potrebbe affidare a Foden con Kane e Rashford.