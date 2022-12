Inghilterra, Saka: “Io come Mbappé? Ce ne è uno solo e ora dobbiamo fermarlo”

Idee chiare per l'attaccante inglese verso il quarto di finale contro la Francia.

Tra i protagonisti in positivo del Mondiale in Qatar dell'Inghilterra c'è sicuramente il giovane talento dell'Arsenal Bukayo Saka. Il calciatore è intervenuto in conferenza stampa dal ritiro dei Tre Leoni per commentare anche il prossimo confronto con la Francia che varrà i quarti di finale del torneo.

Durante la fase di domande, anche una con un paragone con Kylian Mbappé. "Se voglio diventare il Kylian Mbappé di questo Mondiale? No (ride ndr). Grazie per il complimento ma penso che ci sia un solo Mbappé e allo stesso tempo c'è un solo me. Voglio solo essere me stesso, aiutare la squadra a fare il meglio possibile. Ci sono tanti altri giovani talenti che stanno facendo bene. Potrei davvero citarne molti, come per esempio nella nostra squadra c'è Jude Bellingham che sta giocando incredibilmente bene".

E ancora: "Sono contento che stiamo facendo bene e la mia priorità è solo quella di vincere il torneo e non quella di diventare il miglior giocatore del torneo o il miglior giovane del Mondiale", ha precisato Saka. "Mbappé? Per me è al livello dei migliori al mondo. Conosciamo le sue qualità e come squadra dobbiamo prepararci per fermarlo. Ma chiaramente la Francia ha tanti giocatori di qualità e noi lo sappiamo bene e ne dobbiamo tenere conto".