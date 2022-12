Inghilterra-Senegal, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo alle 20 per la sfida del Mondiale in Qatar.

Redazione ITASportPress

Inghilterra-Senegal si gioca oggi, domenica 4 dicembre 2022, alle ore 20. Si tratta di un match molto importante, valido per gli ottavi di finale. Il gioco inizia a farsi duro e le due squadre proveranno a fare di tutto per accedere al turno successivo.

Inghilterra-Senegal, le ultime Tanta attesa per vedere le due Nazionali in campo. L'Inghilterra del CT Southgate dovrebbe affidarsi a Kane centravanti, ancora a caccia della prima rete al Mondiale. Alle sue spalle dovrebbero agire Rashford, Saka e Foden ma non è escluso possa esserci spazio per Sterling e Mount. Conferma in mezzo al campo per Bellingham. Pickford tra i pali.

Il Senegal è pronto a rispondere con Dia, SArr e Ndiaye in attacco. In difesa Mendy tra i pali e il pilastro Koulibaly. L'ex Napoli è stato autore della rete qualificazione nell'ultima gara dei suoi nel girone contro l'Ecuador.

Probabili formazioni e dove vederla — La partitata tra Inghilterra-Senegal, come detto, si giocherà oggi, domenica 4 dicembre 2022 alle ore 20. Il match, valido per gli ottavi di finale del Mondiale in Qatar 2022, si giocherà a partire dalle ore 20. Per vedere la gara si potranno avere diverse opzioni.

Gli appassionati che vorranno seguire la sfida in diretta tv potranno farlo grazie alla Rai e precisamente sintonizzandosi su Rai 1. Per chi preferissime la visione in streaming ci sarà Rai Play.

Di seguito le probabili formazioni del match:

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Rice, Bellingham; Rashford, Foden, Saka; Kane. CT: Southgate.

SENEGAL (4-3-3): E. Mendy; Sabaly, Koulibaly, Diallo, Jakobs; Pape Gueye, Ciss, N. Mendy; Ndiaye, Dia, I. Sarr. CT: A. Cissé.