Inghilterra, Southgate: “In ginocchio prima delle partite per dare un messaggio forte”

Parla il CT inglese verso l'esordio al Mondiale in Qatar.

Redazione ITASportPress

La fascia arcobaleno - che quasi certamente non verrà indossata - e non solo. L'Inghilterra ha deciso di dare un segnale a tutto il mondo e Gareth Southgate, in vista dell'esordio a Qatar 2022 contro l'Iran, ha confermato che la sua nazionale tornerà ad inginocchiarsi prima delle partite per il Black Lives Matter.

"Abbiamo discusso fra noi se fosse il caso di inginocchiarci prima della partita, del resto è ciò che abbiamo fatto per molto tempo. So che in Premier League le squadre ora lo fanno solo nei big match, ma questo, i Mondiali, è il palcoscenico maggiore che c'è e quindi il nostro vorrà essere un messaggio forte a favore dell'inclusività per i giovani di tutto il mondo", le parole del tecnico inglese.

Poi sull'Iran, non solo cme squadra di calcio ma come Stato: "Negli ultimi mesi i nostri media mi hanno fatto un sacco di domande di tipo politico, ma lo capisco vista la posizione che occupo. Io posso solo dire che rispetto gli iraniani, hanno qualità e nell'ultimo Mondiale, con Carlos (il ct Queiroz ndr) avevano un'ottima organizzazione di gioco". "Quanto al nostro, di Paese, so che in questo momento per molti la vita si è fatta difficile, è in atto una recessione economica che colpisce molti e quindi vorremmo che il nostro viaggio portasse felicità alla gente".