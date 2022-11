Kane, niente fascia One Love ma Rolex arcobaleno da oltre 600mila euro

Eppure, qualcuno ha notato come Harry Kane , capitano dell' Inghilterra , a modo suo, abbia mostrato solidarietà a difesa dei diritti e della comunità LGBTQ +. Sebbene i fatti risalgano alla prima partita del torneo, quella contro l'Iran, le immagini sono diventate virali in queste ore.

Kane, infatti, come sottolineato anche dal Corriere della Sera, è arrivato allo stadio per la prima gara con indosso un Rolex Daytona Rainbow da 650mila dollari (l’equivalente di 627mila euro). Proprio questa orologio, forse messo proprio in "sostituzione" della fascia One Love, è parso come un gesto di solidarietà e allo stesso tempo di sfida verso la Fifa. Trai i dettagli del Rolex spiccano 36 zaffiri arcobaleno taglio baguette sulla ghiera, 56 diamanti taglio brillante sulla cassa e 11 zaffiri arcobaleno taglio baguette a indicare le ore.