Kim: “Mi chiamano ‘Mostro’? Mi piace perché come difensore…”

Kim Min-jae , difensore del Napoli e della Corea del Sud , ha rilasciato un'intervista al Guardian nella quale ha parlato di molti temi tra cui il suo passato ma anche il soprannome che gli è stato dato di recente dopo la prima parte di stagione disputata in maglia partenopea, 'Mostro'.

Sul nomignolo, Kim ha detto: "Mi piace molto. Riassume i miei attributi positivi come difensore". Spostando l'attenzione al Mondiale e al debutto della sua Corea del Sud contro l'Uruguay: "Non vedo l'ora di giocare contro Darwin Nunez. Il nostro obiettivo principale è superare la fase a gironi".

Staremo a vedere come si comporterà la Nazionale e lo stesso centrale difensivo in questa rassegna iridata in Qatar.