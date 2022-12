Koke e i rapporti di Gavi con la Famiglia Reale spagnola: “Se facesse il discorso di Natale in tv…”

Nello spogliatoio della Spagna si scherza tra compagni...

Redazione ITASportPress

Ironia in casa Spagna dove nelle ultime ore si vocifera di una presunta "cotta" che la figlia del Re di Spagna, Leonor, avrebbe preso per Gavi. Definito dai media iberici "Il Principino", il centrocampista del Barcellona non è immune a prese in giro e supposizioni da parte dei compagni. L'ultimo a parlarne e a scherzare sulla situazione è stato Koke che a Cope ha raccontato un sogno decisamente particolare che riguarda il collega di reparto.

IRONIA - "Se lo chiamiamo 'Principino'? No dai. Non lo facciamo", ha detto Koke. Poi, però, non si è sottrato ad una battuta: "Ma gli abbiamo chiesto se voleva invitarci ad una grigliata con il re. Ma ve lo immaginate Gavi mentre tiene un discorso alla televisione nazionale per Natale?". Una domanda accompagnata da grosse risate, da parte del calciatore così come dal suo intervistatore.

Come anticipato, i rumors che riguardano Gavi sono iniziati dopo la prima gara del torneo iridato quando sembra che Re Filippo sia entrato negli spogliatoi per chiedere un autografo ad una maglia per sua figlia. Successivamente le news si sono moltiplicate ma restano soltanto delle simpatiche indiscrezioni.