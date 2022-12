Kroos: “Io accusato del fallimento della Germania in Qatar senza mai giocare”

Il centrocampista del Real Madrid Toni Kroos è stato accusato del fallimento della Germania ai Mondiali del 2022 in Qatar. Il giocatore non ha partecipato alla competizione iridata ma alla domanda su chi l'ha delusa di più della nazionale tedesca ai Mondiali del 2022, la giornalista spagnola di El Chiringuito, Cristina Kubero , ha nominato Toni Kroos, che invece ha concluso la sua carriera con l'undici teutonico prima dell'inizio del torneo. "Sapevo che qualcuno avrebbe cercato di dare la colpa a me", ha scritto Kroos sui social in risposta all'accusa del giornalista. La nazionale tedesca ai Mondiali in Qatar è stata eliminata subito non riuscendosi a qualificare per gli ottavi nel raggruppamento con Giappone, Spagna e Costa Rica.