La certezza di Abel Balbo: “Julian Alvarez più forte di Dybala e Lautaro Martinez”

L'ex attaccante tra finale e parere sui singoli calciatori dell'Albiceleste.

Redazione ITASportPress

Abel Balbo, storico ex attaccante anche della Roma, ha parlato a Libero in vista della finale del Mondiale tra Argentina e Francia. Oltre a dare una sua opinione su chi potrebbe avere la meglio alla fine del match, spiccano i commenti sui singoli calciatori ed in particolare sull'attacco dell'Albiceleste.

Sulla finale, Balbo ha detto: "Sarà una finale tirata contro una rivale molto difficile da sfidare. La Francia è molto forte e con tanta qualità, forza fisica ed esperienza in tutti i reparti. Cosa temo della Francia? Il loro saper giocar bene in tutte le maniere: sia in contropiede sia se devono fare la gara, sanno adattarsi a tutte le situazioni tattiche nel migliore dei modi e poi Mbappé...". Sull'Argentina: "Può vincere giocando di squadra. Dobbiamo puntare sulla maggior determinazione, grinta e cattiveria agonistica. È il momento buono per prenderci il Mondiale

Poi un passaggio sugli attaccanti dell'Albiceleste, ed in particolare sul confronto tra Julian Alvarez, Lautaro Martinez e Dybala: "Julian è un fuoriclasse, molto più forte di Lautaro e Dybala. Purtroppo per i due è apparso sulla scena uno che è migliore di loro. Alvarez ha solo 21 anni ma una personalità e grinta da veterano. È un attaccante straordinario: qualità da bomber di razza abbinata a uno spirito di sacrificio per la squadra da mediano", le sue parole riprese anche da GOAL.