La Coppa del Mondo se la porta a casa Messi. Francia ko contro l’Argentina ai rigori

Il Mondiale incorona Messi: l’Argentina batte la Francia 7-5 ai rigori ed è campione del Mondo per la terza volta dopo ben 36 anni. La seconda volta fu Maradona il vero trascinatore e stavolta è stato ancora un numero 10, Lionel Messi. Nella finale un suo gol su rigore ha spezzato l’equilibrio contro i francesi sorpresi. Poi è arrivato il raddoppio dello juventino Di Maria al termine di una azione collettiva e molto bella. Nella ripresa la Francia ha cercato di attaccare ma priva di fiducia ha solo fatto il solletico alla difesa argentina molto concentrata e con i due centrali attenti. Il 2-0 sembrava ormai il risultato finale ma un grande Mbappè prima su rigore e poi con un grande diagonale in due minuti dall'80' all'81' ha rimesso il match incredibilmente in parità. Nei minuti supplementari gol di Messi e poi ancora pareggio su rigore di Mbappe. Poi gol sbagliati da una parte e dall'altra e si è arrivati ai rigori dove i francesi hanno sbagliato due volte e gli argentini sempre precisi dal dischetto. E così la Coppa del Mondo se l’è portata a casa Leo Messi che con i suoi 35 anni era arrivato all’ultima ipotesi di trionfo. Il calciatore con più presenze mondiali ben 26 con la finale di oggi corona una carriera fantastica. Messi sapeva che non avrebbe più avuto un’altra possibilità all’infuori di questa per vincere un Mondiale, l’unico titolo che gli mancava. Messi sapeva anche di giocare contro il passato, contro la figura di Diego Maradona, l’opprimente pietra di paragone della sua vita, e contro il futuro, contro Mbappé destinato a prendersi i Palloni d’oro del prossimo decennio. Il peso della partita gravava su Messi senza mezze misure. Messi ha vinto in maniera definitiva: supereroe o eterno adesso non sarà sempre secondo con distacco dietro Maradona.