Lahoz, l’arbitro di Olanda-Argentina sospeso dalla Fifa dopo le polemiche

Il fischietto ha ricevuto lo stop dopo le polemiche nella gara dei quarti di finale tra Oranje e Albiceleste.

Redazione ITASportPress

A casa dopo le polemiche. L'arbitro Antonio Mateu Lahoz, duramente contestato per il suo comportamento nella partita tra Argentina e Olanda di venerdì scorso per i quarti di finale della Coppa del Mondo in Qatar, è stato sospeso dalla Fifa dopo la direzione di gara controversa avvenuta.

Per questa ragione, come riporta l'agenzia argentina Telam, il fischietto ha fatto ritorno a casa. Le proteste dei giocatori di entrambe le squadre nei confronti del giudice spagnolo hanno portato la massima autorità del calcio internazionale ad analizzare il suo operato e di optare di porre fine al suo torneo.

Secondo i dati statistici forniti dalla stessa Fifa, Lahoz è l'arbitro con più cartellini gialli mostrati in una partita. In totale, ha ammonito 14 giocatori. A questo ha aggiunto 48 infrazioni sanzionate, 30 per la squadra dell'Albiceleste e 18 per la squadra olandese; oltre a non saper incanalare con autorevolezza le discussioni e le risse dei protagonisti di entrambe le squadre sul terreno di gioco.

Dal canto suo, la Fifa ha smentito il provvedimento verso l'arbitro spiegando che, come tanti altri colleghi, ha fatto ritorno a casa solo per la fine del torneo dato che ormai mancano solamente poche gare che, evidentemente, non erano destinate ad essere dirette da lui.

Ad ogni modo il fischietto non sarà più protagonista a Qatar 2022.